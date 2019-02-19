Осторожно, злые собаки: дворняги искусали ребенка и разорвали ее питомца

Огромные псы гуляли во дворе без намордников и присмотра

Травму Уля получила во дворе, гуляя с Роки. Песик подбежал к большим собакам — видимо, хотел поиграть — но те стали рвать малютку на части. Он умер в ветклинике. Следственный комитет проводит проверку. Сотрудники выясняют, чьи это животные и кто должен отвечать за отлов собак. С них пострадавшие и будут взыскивать компенсацию.

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