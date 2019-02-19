Как снег на голову: непогода спровоцировала десятки аварий в регионе

Из-за столкновения микроавтобуса и легковушки погиб один человек и пострадали восемь. Их доставили в больницы Екатеринбурга и Ревды на двух вертолетах санитарной авиации. По предварительной информации, водитель автомобиля «Опель» не справился с управлением — машина выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузопассажирской Газелью. Она, судя по номерам, ехала из Татарстана с товаром. Пассажир легковушки погиб на месте, его не спасли даже ремни безопасности. Из-за аварии движение на тракте несколько часов было затруднено — автоинспекторы организовали реверсивное движение. Представители компании, обслуживающей участок, заверили, что «дорожный» фактор исключен — незадолго до аварии трассу обрабатывали противогололедным материалом.