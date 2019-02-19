После планового осмотра оборудования в дом на Сортировке пришли квитанции от Екатеринбурггаза. Поставщик голубого топлива начислил каждой квартире по 499 рублей. В компании пояснили, еще в 2013ом году вышло Постановление правительства, согласно которому газовое оборудование было разделено на внутридомовое и внутриквартирное. Но поскольку между управленцами и поставщиком все это время действовал договор обслуживания, для жителей плата оставалась незаметной. До сегодняшнего дня.
Дело пахнет обманом? Горожанам пришли подозрительные квитанции от Горгаза
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