«Бульварную ленту» вплетут в архитектуру Екатеринбурга

В парке у Дворца молодежи появятся и зоны для созерцания

Площадь перед Дворцом модернизировали в прошлом году к чемпионату мира по футболу. Специально разработанный проект «Бульварная лента» предполагал создание единого пространства на месте парка Коммунаров и 22 партсъезда. Впрочем, до чемпионата успели облагородить только часть территории, и до парка 22 партсъезда руки дошли лишь сейчас. В парке появятся велосипедные маршруты, три спортплощадки, детские игровые зоны, места для прогулок и отдыха. На проектно-изыскательские работы отводят полгода и выделяют почти 2 миллиона рублей.

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