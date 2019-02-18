Снега завались: екатеринбуржцы жалуются на валы и накаты

На остановке «Центральная гостиница», казалось бы, все расчищено. Но если сюда прибывают сразу два троллейбуса, пиши пропало. Аналогичная ситуация — на остановке «Храм Большой Златоуст». Пассажиры здесь тоже недовольны уборкой. Чиновники оправдываются: все остановки и тротуары убирают ночью. А вот на дневное поддержание чистоты сил уже не хватает.