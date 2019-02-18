Революция на 97 гектарах: парк Маяковского ждет реорганизация

Сейчас пространство для отдыха хоть и притягивает, но не всегда радует горожан. Платные детские площадки и спорные архитектурные формы, нагромождение функций и проблема со смыслами. То, что можно сделать прямо сейчас — навести порядок. Неравнодушным уже предлагают задуматься над айдентикой и фирменным стилем парка. Как вариант, можно взять эпоху авангарда с Владимиром Маяковским. Это уже уникальный и узнаваемый бренд. Для удобства каждого жителя строители предлагают зонировать территорию: поделить ее на квадраты по принципу партеров — французских садов.