Революция на 97 гектарах: парк Маяковского ждет реорганизация

Территорию хотят поделить на зоны: детскую, спортивную и собачью

Сейчас пространство для отдыха хоть и притягивает, но не всегда радует горожан. Платные детские площадки и спорные архитектурные формы, нагромождение функций и проблема со смыслами. То, что можно сделать прямо сейчас — навести порядок. Неравнодушным уже предлагают задуматься над айдентикой и фирменным стилем парка. Как вариант, можно взять эпоху авангарда с Владимиром Маяковским. Это уже уникальный и узнаваемый бренд. Для удобства каждого жителя строители предлагают зонировать территорию: поделить ее на квадраты по принципу партеров — французских садов.

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