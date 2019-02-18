Неизвестные страницы российской истории стали виртуальными

В Екатеринбурге презентовали уникальный портал, посвященный правлению Николая Второго.

По мнению многих историков, это был «золотой век» российской государственности. Реформы, которые провели в годы царствования Николая Второго — законы об образовании, бесплатной медицине, электрификации, строительстве железных дорог — все это значительно повысило уровень жизни. В качестве подтверждения — статистика о приросте населения. Оно увеличилось на 53 миллиона человек. Эти и многие другие факты можно узнать на сайте «Российская империя в эпоху правления Николая Второго».

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Неизвестные страницы российской истории стали виртуальными