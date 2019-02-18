Неизвестные страницы российской истории стали виртуальными

По мнению многих историков, это был «золотой век» российской государственности. Реформы, которые провели в годы царствования Николая Второго — законы об образовании, бесплатной медицине, электрификации, строительстве железных дорог — все это значительно повысило уровень жизни. В качестве подтверждения — статистика о приросте населения. Оно увеличилось на 53 миллиона человек. Эти и многие другие факты можно узнать на сайте «Российская империя в эпоху правления Николая Второго».