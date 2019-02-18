Недетские проблемы: в Екатеринбург приехала омбудсмен для маленьких Анна Кузнецова

О проблемах мам детский омбудсмен Анна Кузнецова знает не понаслышке — у неё самой шестеро детей. Их мало родить, нужно вырастить. Для родителей важна материальная поддержка, для малышей — садики и школы. В регионе эти вопросы решаются.