Недетские проблемы: в Екатеринбург приехала омбудсмен для маленьких Анна Кузнецова

Инспектор побывала в перинатальном центре и на приеме у губернатора

О проблемах мам детский омбудсмен Анна Кузнецова знает не понаслышке — у неё самой шестеро детей. Их мало родить, нужно вырастить. Для родителей важна материальная поддержка, для малышей — садики и школы. В регионе эти вопросы решаются.

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Недетские проблемы: в Екатеринбург приехала омбудсмен для маленьких Анна Кузнецова