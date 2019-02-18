Город греха: в Березовском собутыльники несколько лет мучили инвалида

Женщину держали в страхе, отбирали деньги и здоровье

Постоять за себя Наталья не может — у женщины психическое расстройство. Она терпит издевательства, тащит домой мусор с помойки и оставляет двери нараспашку. Такое поведение обидчикам только на руку — они уже несколько лет пользуются беззащитностью хозяйки. По словам соседей, женщину постоянно обворовывают: забирают пению, выносят имущество.

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