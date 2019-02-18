Домашний арест: начальнику СВЖД изменили меру пресечения

Приговора высокопоставленный чиновник будет дожидаться дома

Напомним, на Алексея Миронова завели сразу два уголовных дела. Его обвиняют в получении взятки и злоупотреблении служебными полномочиями. По материалам следствия, он обещал повышение по службе за ремонт его подмосковной виллы и незаконно распорядился отвезти щебень для ремонта перегона под Сургутом. Миронов вины не признает и называет дело «намывным». Якобы против него выступают заинтересованные лица. Под домашним арестом подсудимый будет находиться до середины апреля.

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Домашний арест: начальнику СВЖД изменили меру пресечения