Домашний арест: начальнику СВЖД изменили меру пресечения

Напомним, на Алексея Миронова завели сразу два уголовных дела. Его обвиняют в получении взятки и злоупотреблении служебными полномочиями. По материалам следствия, он обещал повышение по службе за ремонт его подмосковной виллы и незаконно распорядился отвезти щебень для ремонта перегона под Сургутом. Миронов вины не признает и называет дело «намывным». Якобы против него выступают заинтересованные лица. Под домашним арестом подсудимый будет находиться до середины апреля.