Вместо Краснознаменной группы на Плотинке могут поставить памятник Петру Первому

Исчезнувшая шесть лет назад Краснознаменная группа фактически расколола город на два лагеря — тех, кто поддерживал снос, и их противников. Возвращение символа советской эпохи, утверждают активисты, может вновь внести сумятицу в общество. В то же время памятник Петру Первому, который предлагается установить на Плотинке, напротив, сплотит жителей и станет визитной карточной Екатеринбурга. Это же будет исторически справедливо, уверяют общественники — в городе, который был построен по указу Петра, нет даже его большого памятника. Установить Петра активисты планируют к трехсотлетию Екатеринбурга.