В Ревде инвалид с ДЦП устроился в такси, чтобы заработать на жильё

История о ежедневном подвиге. Человек, который сам не может ходить — возит других. Николай — инвалид детства, у него ДЦП и вместо того, чтобы сидеть в одиночестве и ждать милости от государства, он решил поехать другим путём. Судьба у Николая непростая — несколько лет назад он потерял жену. Работает сейчас почти бесплатно. И иногда помогает людям. Как таксист спас от самоубийства свою пассажирку и куда сейчас лежит его дорога?