Сотрудники ФСБ нагрянули в ЭКСПО-центр

Его возводят рядом с выставочными павильонами — специально для форума 10 президентов, который пройдет летом. Именно поэтому к проекту приковано столь пристальное внимание. Для подозрительных рабочих полицейские подогнали целый автобус. О спецоперации сообщили очевидцы. Они заметили отряды полиции и Росгвардии возле выставочного центра. Напомним, конгресс-холл здесь строят к глобальному саммиту производства и индустриализации, который пройдет в июле. Поэтому стройка идет активно, вот и сегодня на площадке трудилось несколько десятков человек. У всех проверили документы. Как пояснили в ФСБ, рейд был связан с миграционным законодательством и профилактикой террористических угроз.