Повелитель холода Олег Рязанов замерз в уральском сугробе.

Так мужчина — известный во всем мире как повелитель холода — готовится к очередному мировому рекорду. Морж собирается прыгнуть с парашютом в Арктике. Двадцать лет назад Олег Резанов — в то время военный — получил тяжёлую травму позвоночника, однако отчаиваться не стал. «Лечение» морж нашёл в закалке. Она помогла ему встать на ноги. Теперь же он ставит мировые рекорды. Их у мужчины уже 11. Так, в 2017 году Рязанов просидел в ледяной ванной 125 минут и 2 секунды, температура его тела упала до 30 градусов. В том же году он сумел своим телом нагреть воду с 8 до 12 градусов. А еще за 2 с половиной часа умудрился температурой тела высушить три абсолютно мокрые футболки. Теперь повелитель холода готовится взять новую высоту. От его планов — просто мороз по коже.