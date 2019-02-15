Больше 90 процентов участников заочного обсуждения проголосовали за новую церковь на набережной. Представители епархии подчеркивают: они благодарны всем, даже несогласным со строительством храма, потому что всё лучше — равнодушия. Что именно планируется возвести на правом берегу Городского пруда?
Горожане одобрили строительство храма Святой Екатерины
Власти города провели опрос, в котором приняли участие больше трёх тысяч человек
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