Горожане одобрили строительство храма Святой Екатерины

Власти города провели опрос, в котором приняли участие больше трёх тысяч человек

Больше 90 процентов участников заочного обсуждения проголосовали за новую церковь на набережной. Представители епархии подчеркивают: они благодарны всем, даже несогласным со строительством храма, потому что всё лучше — равнодушия. Что именно планируется возвести на правом берегу Городского пруда?

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