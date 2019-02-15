Горожане одобрили строительство храма Святой Екатерины

Больше 90 процентов участников заочного обсуждения проголосовали за новую церковь на набережной. Представители епархии подчеркивают: они благодарны всем, даже несогласным со строительством храма, потому что всё лучше — равнодушия. Что именно планируется возвести на правом берегу Городского пруда?