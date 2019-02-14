Сосед-крот: житель дома на Латвийской роет в квартире гигантский погреб

Те, кто был в квартире, рассказывают, что ров размером с кухню и ванную. По словам сотрудников управляющей компании, никаких разрешений на раскопки у жителя-крота нет. По сути, он считается захватчиком общего имущества — полуподвального помещения, где проходят коммуникации. Цель строительства непонятна, да и уже неинтересна — работы приостановлены, чтобы не навредить дому