Школа выживания: родители учеников школы № 1 против слияния со второй гимназией

Взрослые боятся, что в новом центре их детям не останется места

На родительском собрании чиновники пытаются объяснить, даже если объединение произойдет — а это еще под вопросом — школа не станет не гимназией. Два заведения превратят в единый образовательный центр, в котором «единичка» будет филиалом. Такие объединения успешно работают в Москве, Санкт — Петербурге и Чебоксарах. Важное замечание — новшества коснутся только будущих школьников. Те, кто сейчас учится в «первой», закончат школу по общей программе. А уже у следующего поколения учеников появится выбор, какие предметы и в каком объеме изучать.

Также в разделе Образование

Резиновые школы: из-за скандала с записью в первые классы туда возьмут всех
12.02.2019
Резиновые школы: из-за скандала с записью в первые классы туда возьмут всех
Завис еще до старта: портал Госуслуг вновь не справился с потоком заявлений в школы
01.02.2019
Завис еще до старта: портал Госуслуг вновь не справился с потоком заявлений в школы
В Екатеринбурге поменялись правила приема детей в первые классы
06.12.2018
В Екатеринбурге поменялись правила приема детей в первые классы
Обеды на двойку! Прокуратура проверила школьные столовые
15.11.2018
Обеды на двойку! Прокуратура проверила школьные столовые
Вчера
Школа выживания: родители учеников школы № 1 против слияния со второй гимназией