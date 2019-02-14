Школа выживания: родители учеников школы № 1 против слияния со второй гимназией

На родительском собрании чиновники пытаются объяснить, даже если объединение произойдет — а это еще под вопросом — школа не станет не гимназией. Два заведения превратят в единый образовательный центр, в котором «единичка» будет филиалом. Такие объединения успешно работают в Москве, Санкт — Петербурге и Чебоксарах. Важное замечание — новшества коснутся только будущих школьников. Те, кто сейчас учится в «первой», закончат школу по общей программе. А уже у следующего поколения учеников появится выбор, какие предметы и в каком объеме изучать.