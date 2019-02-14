Поднять знамена! На Плотинку хотят вернуть Краснознаменную группу

Как пояснили в мэрии, с 2013 года, когда демонтировали памятник, горожане не раз обращались с просьбой восстановить историческую справедливость — и вернуть Краснознаменную группу на место. Но только сейчас о возвращении задумались всерьез. На это уйдет не меньше года — памятник сперва нужно укрепить. Его создатели не учитывали специфику места установки — уральские погодные условия и вибрацию от работы плотины. Напомним, Краснознаменную группу демонтировали, чтобы расчистить место для часов, который отсчитывали дни до старта Зимних игр в Сочи