Общественному транспорту в Екатеринбурге дали зеленый свет

На четырех перекрестках установили умные светофоры

Автобусы, троллейбусы и трамваи такие регулировщики чуют за версту — благодаря датчикам в салоне, которые посылают на центральный сервер информацию, где транспорт. Программа строит прогноз, через сколько минут тот подъедет к светофору. Пока систему только тестируют. Если нареканий не будет, проекту дадут зеленый свет по всему городу — чтобы автобусы и трамваи меньше стояли в пробках.

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