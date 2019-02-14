Общественному транспорту в Екатеринбурге дали зеленый свет

Автобусы, троллейбусы и трамваи такие регулировщики чуют за версту — благодаря датчикам в салоне, которые посылают на центральный сервер информацию, где транспорт. Программа строит прогноз, через сколько минут тот подъедет к светофору. Пока систему только тестируют. Если нареканий не будет, проекту дадут зеленый свет по всему городу — чтобы автобусы и трамваи меньше стояли в пробках.