Ми-ми-ми для брутальных мужчин: инвалиды шьют мягкие игрушки для дзюдоистов

Эти сувениры на память получат участники турнира «Большой шлем»

Маленькие ящерицы — талисманы большого турнира. Уже через месяц они окажутся в руках победителей международных соревнований по дзюдо и разъедутся в 50 стран мира. Ну, а пока строчка за строчкой их шьют 12 швей. В этом году производство впервые доверили не машинам, а людям. Иголки и нитки здесь в руках у особых швей — это инвалиды и люди, которые по разным причинам не могут найти работу. Этот цех для них — и материальное подспорье, и духовное.

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Ми-ми-ми для брутальных мужчин: инвалиды шьют мягкие игрушки для дзюдоистов