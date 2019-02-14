Любовь прошла: день Святого Валентина теряет популярность

По данным соцопросов, день святого Валентина с каждым годом отмечают все меньше россиян. Даже традиционные «валентинки» покупают все реже. Рукодельницы, которые обычно мастерят их к празднику, нынче жалуются на отсутствие клиентов. Те же, кто еще следует традиции, в среднем, тратят на романтическое торжество три с половиной тысячи рублей. Треть суммы уходит на цветы — за букет придётся заплатить около 800 рублей. Средний чек на шоколад и конфеты составляет 260 рублей. Пена для бритья, гель и дезодорант, которые, по мнению аналитиков, считаются самыми ходовыми подарками, стоят 125 рублей. Но самой весомой статьей расходов является поход в кафе — на это тратится около тысячи.