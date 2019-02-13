В России снимают с продажи популярный препарат от кашля «Эреспал»

Об этом заявил производитель — фармацевтическая компания из Франции. Как сказано в официальном релизе, новые исследования не исключают возможность влияния лекарства на работу сердца. Из-за этого Эреспал, который назначался для лечения заболеваний дыхательных путей, а также при кори, гриппе и ОРВИ, снимают с производства, а его запасы отзываются по всему миру. Российские медики, судя по откликам в соцсетях, такому развитию событий рады — цитата «тебе место на помойке, отправляйся туда вслед за Биопароксом». Стоит отметить, что в нашей стране «Эреспал» входит в список жизненно необходимых препаратов, там он числится под названием «фенспирид».