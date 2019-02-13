Уполномоченный по правам ребенка предложил возить первоклассников на школьных автобусах

Так омбудсмен планирует решить проблему нехватки мест в школах у дома

По мнению омбудсмена, школьные автобусы должны централизованно забирать детей и везти до нужной школы, а после уроков возвращать на место посадки. При этом администрации города необходимо взять на себя транспортные расходы. Впрочем, такой выход уполномоченный по правам ребенка считает временным. По его словам, во всех проблемных районах уже строятся школы. И через несколько лет мест в классах у дома должно хватить всем.

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Уполномоченный по правам ребенка предложил возить первоклассников на школьных автобусах