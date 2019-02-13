Родители протестуют против объединения первой школы и второй гимназии

На этот раз не из-за очередей в первый класс, а из-за объединения второй гимназии и первой школы на ВИЗ-бульваре. В «единице» заканчивается реконструкция, и взрослые боятся, что их современную, но по духу более демократичную школу отдадут гимназистам. Для чего объединять под одной административной крышей заведения, расположенные в семи сотнях метров друг от друга?