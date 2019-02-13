Покойница из Первоуральска получила квитанцию за мусор

Чтобы освободиться от несправедливых платежей, дочери придется взять справку в рассчетно-кассовом центре о количестве проживающих в квартире и написать заявление с просьбой провести перерасчет. Но даже после этого платить за мусор все равно придется: плательщиком становится-либо тот, кто прописан в квартире, либо наследник, даже если он в помещении не проживает. Напомним, в Первоуральске с начала мусорной реформы жители платят за вывоз мусора 120 рублей в месяц. За год это около 1,5 тысяч рублей.