Чтобы освободиться от несправедливых платежей, дочери придется взять справку в рассчетно-кассовом центре о количестве проживающих в квартире и написать заявление с просьбой провести перерасчет. Но даже после этого платить за мусор все равно придется: плательщиком
Покойница из Первоуральска получила квитанцию за мусор
Владелица квартиры скончалась полгода назад
Чтобы освободиться от несправедливых платежей, дочери придется взять справку в рассчетно-кассовом центре о количестве проживающих в квартире и написать заявление с просьбой провести перерасчет. Но даже после этого платить за мусор все равно придется: плательщиком
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Покойница из Первоуральска получила квитанцию за мусор