Историк испортил стенд, посвященный юбилею спортивного общества «Динамо»

Имя вандала уже известно — в порче доски почета признался историк Алексей Мосин. По его словам, Дмитриеву там не место — в 30ые годы динамовец был главой Управления НКВД области и одним из самых ревностных организаторов Большого террора. По словам историка, от деятельности Дмитриева в 36-м — 38-м годах пострадали тысячи репрессированных. В том числе — его прадед, расстрелянный, а позже реабилитированный за отсутствием состава преступления. Именно поэтому портрет главы свердловского НКВД, выставленный у Главпочтамта, Мосин называет глумлением над памятью невинных свердловчан и оскорблением чувств их родных и близких. Активист готов ответить за порчу стенда, но сделает это вместе с встречным иском о причинении нравственных страданий. Впрочем, его коллеги — профессиональные историки — призывают не рассматривать прошлое исключительно в черных и белых красках. В те времена убийцей людей следуют считать систему в целом. Поименно же антигероев стоит называть с особой осторожностью