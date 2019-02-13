ФСБ проводит обыски на Богдановическом комбикормовом заводе

ФСБ и налоговая служба устроили масштабные проверки сельхозпроизводителей

Они идут одновременно в 13 регионах России и, по данным информагентств, связаны с уклонением от уплаты налогов. Выемка документов идет в том числе на площадках известных производителей: «Черкизово» и «Русагро», сообщает «Коммерсант». По данным Интерфакса, обыски проводятся параллельно в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Челябинской, Свердловской и других областях. Действия силовиков связаны с возможным уклонением от уплаты налогов, незаконным возмещением НДС, а также несоблюдением хартии в сфере оборота сельхозпродукции, когда компании обязуются сотрудничать только с проверенными поставщиками и контрагентами.

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ФСБ проводит обыски на Богдановическом комбикормовом заводе