ФСБ проводит обыски на Богдановическом комбикормовом заводе

Они идут одновременно в 13 регионах России и, по данным информагентств, связаны с уклонением от уплаты налогов. Выемка документов идет в том числе на площадках известных производителей: «Черкизово» и «Русагро», сообщает «Коммерсант». По данным Интерфакса, обыски проводятся параллельно в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Челябинской, Свердловской и других областях. Действия силовиков связаны с возможным уклонением от уплаты налогов, незаконным возмещением НДС, а также несоблюдением хартии в сфере оборота сельхозпродукции, когда компании обязуются сотрудничать только с проверенными поставщиками и контрагентами.