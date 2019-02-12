За что мы платим: свердловские общественники покопались в мусоре

Несмотря на то, что мусорная реформа стартовала полтора месяца назад, потребители заметили лишь одно изменение — платить за вывоз отходов приходится гораздо больше. Тарифы в Свердловской области одни из самых высоких по России: 148 рублей с одного человека. Для сравнения, в Мурманске платят 133 рубля, а в Волгограде — 114. В Региональной энергетической комиссии объяснили, цифры взяты не с потолка. Данные об объемах отходов жителей им предоставили те, кому виднее — городские власти.