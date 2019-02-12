Снова 024: защитники отмененной маршрутки дошли до вице-губернатора

Отмена 024 автобуса, соединявшего Вторчермет и Сортировку, подняла волну негодования среди жителей двух микрорайонов. Чтобы снять социальное напряжение, по пути отмененного маршрута направили два дублирующих. Автобус 57-А подвозит к центру жителей Вторчермета, а 012-й забирает пассажиров с Хладокомбината и Заречного. Но горожане альтернативой недовольны – и по-прежнему требуют вернуть удобный 024-ый автобус. Сейчас комитет по транспорту проверяет, как работают дублирующие маршруты, насколько заполняется транспорт и успевают ли сотрудники электросетей и железной дороги добираться до работы.