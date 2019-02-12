Отмена 024 автобуса, соединявшего Вторчермет и Сортировку, подняла волну негодования среди жителей двух микрорайонов. Чтобы снять социальное напряжение, по пути отмененного маршрута направили два дублирующих. Автобус 57-А подвозит к центру жителей Вторчермета, а 012-й забирает пассажиров с Хладокомбината и Заречного. Но горожане альтернативой недовольны – и
Снова 024: защитники отмененной маршрутки дошли до вице-губернатора
Они по-прежнему просят вернуть любимый маршрут
Отмена 024 автобуса, соединявшего Вторчермет и Сортировку, подняла волну негодования среди жителей двух микрорайонов. Чтобы снять социальное напряжение, по пути отмененного маршрута направили два дублирующих. Автобус 57-А подвозит к центру жителей Вторчермета, а 012-й забирает пассажиров с Хладокомбината и Заречного. Но горожане альтернативой недовольны – и
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Снова 024: защитники отмененной маршрутки дошли до вице-губернатора