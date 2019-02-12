Резиновые школы: из-за скандала с записью в первые классы туда возьмут всех

В некоторых районах начальную школу придется уплотнять

Из-за сбоя в работе портала больше 1200 заявлений оказались в так называемом буфере — и до департамента образования не дошли. Дети не должны отвечать за ошибки взрослых, решила прокуратура, потребовав включить в список зачисленных всех малышей. Из-за этого в популярных школах теперь придется увеличивать количество начальных классов. Так, в 23-ей в Академическом районе на всех новичков едва хватает алфавита. В новом учебном году там будет аж первый «Х».

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Резиновые школы: из-за скандала с записью в первые классы туда возьмут всех