Резиновые школы: из-за скандала с записью в первые классы туда возьмут всех

Из-за сбоя в работе портала больше 1200 заявлений оказались в так называемом буфере — и до департамента образования не дошли. Дети не должны отвечать за ошибки взрослых, решила прокуратура, потребовав включить в список зачисленных всех малышей. Из-за этого в популярных школах теперь придется увеличивать количество начальных классов. Так, в 23-ей в Академическом районе на всех новичков едва хватает алфавита. В новом учебном году там будет аж первый «Х».