Прохладная погода в доме: у жителей центра Екатеринбурга пропало отопление

Магистральная труба дала трещину

Повреждение в трубе обнаружили ранним утром. Энергетики сразу взялись за устранение аварии. Окрестные дома хоть и не отключили от отопления, но батареи в них остыли. Резервный трубопровод подавал воду не горячее 50 градусов. Помимо жилых домов, под отключение попали и культурные учреждения. Библиотека Белинского отменила все мероприятия, а сотрудникам галереи на Красноармейской пришлось утепляться. Причиной аварии, поясняют энергетики, стал резкий перепад температур. Энергетики заметили брешь в ходе диагностики и решили ее устранить, воспользовавшись потеплением.

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