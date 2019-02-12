Прохладная погода в доме: у жителей центра Екатеринбурга пропало отопление

Повреждение в трубе обнаружили ранним утром. Энергетики сразу взялись за устранение аварии. Окрестные дома хоть и не отключили от отопления, но батареи в них остыли. Резервный трубопровод подавал воду не горячее 50 градусов. Помимо жилых домов, под отключение попали и культурные учреждения. Библиотека Белинского отменила все мероприятия, а сотрудникам галереи на Красноармейской пришлось утепляться. Причиной аварии, поясняют энергетики, стал резкий перепад температур. Энергетики заметили брешь в ходе диагностики и решили ее устранить, воспользовавшись потеплением.