Кто в доме хозяин: владелица квартиры не может выселить оттуда прежних жильцов

Бывшие собственники забаррикадировались внутри

Под выселение прежние жильцы попали после того, как не смогли платить ипотеку. Банк за миллион рублей переуступил долг Екатерине. После всех процедур горожанка оформила право собственности на квартиру и подала на бывших хозяев в суд: потребовала, чтобы они освободили жилплощадь. Несмотря на решение, те до сих пор сопротивляются. По мнению юристов, старожилы стопроцентно нарушают закон — они в квартире чужие люди.

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