Храму быть: депутаты думы Екатеринбурга изменили статус земли у Театра драмы

Территория отныне пригодна для религиозного строительства

Там планируют возвести Храм Святой Екатерины. По словам народных избранников, решение они приняли, основываясь в первую очередь, на мнении горожан. Напомним, прописку Храм Святой Екатерины менял несколько раз. Изначально его планировали построить на площади Труда, затем — на искусственном острове посреди Исети. Однако эту идею горожане не поддержали. Тогда храм было решено перенести в сквер на Октябрьской площади. На общественных слушаниях идею одобрило больше трех тысяч горожан. По проекту, храм должен стать местом притяжения как для горожан, так и для туристов. Здесь появится музей и залы для конференций. А рядом возведут памятник Святой Екатерине и большую парковку

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