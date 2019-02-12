ЧП на трапе: шестеро пассажиров упали при посадке в самолет "Уральских авиалиний"

Люди сорвались с пятиметровой высоты

Все случилось в аэропорту Барнаула. Приставная лестница сломалась, когда на верхнюю площадку встало шесть человек. Все они упали на асфальт. Троим понадобилась госпитализация, с переломами их доставили в больницу. Еще трое отказались от медицинской помощи и все-таки сели в самолет до Москвы. По одной из версий, причиной ЧП могла стать скрытая неисправность трапа, которую не заметили сотрудники аэропорта. По другой — лестницу просто плохо закрепили. Так или иначе, в воздушной гавани уже заявили, что выплатят компенсации пострадавшим. Размер будут решать в индивидуальном порядке в зависимости от тяжести травм.

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ЧП на трапе: шестеро пассажиров упали при посадке в самолет "Уральских авиалиний"