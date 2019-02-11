В Асбесте женщина устроила одиночный пикет, требуя пересмотреть тарифы на вывоз мусора

По ее мнению, стоимость этих услуг сильно завышена

С плакатом горожанка простояла около часа. По ее словам, новые мусорные тарифы тяжким бременем легли на жителей области. При этом не понятно, почему именно люди должны платить больше? Услуга особо не изменилась, однако стоит теперь в разы дороже. Цены на вывоз твердых отходов на Среднем Урале — одни из самых высоких в России, подтвердил уральский полпред Николай Цуканов. Цели реформы — улучшение экологической обстановки, воспитание культуры обращения с отходами — жителям по-прежнему непонятны. А значит — нужно потребителям это объяснять. По пунктам и копейкам.

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