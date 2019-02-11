Столицей «Лыжни России» в регионе станет Нижней Тагил

Об этом заявил глава города, подводя итоги гонки, прошедшей в эти выходные

Площадка в Нижнем Тагиле собрала 15 тысяч участников. Они остались довольны лыжней — за пару дней до старта город засыпало свежим снегом. Погода вообще сделала щедрый подарок спортсменам, серьезно сбавив градус. Так что лыжников было много по всей области. В Екатеринбурге забеги проводили сразу на 15-ти площадках. Главной стал ЦПКиО, куда спортсмены могли добраться бесплатно — общественный транспорт без билета провозил пассажиров с лыжами. Но те, кто хотел побороться за ценные призы, сели на машины, чтобы доехать до полигона Старатель. Победителям Лыжни России там вручили снегоходы, а призерам — деньги. В их числе оказался олимпийский чемпион Антон Шипулин. Он занял третье место.

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Столицей «Лыжни России» в регионе станет Нижней Тагил