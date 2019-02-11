Если заразу подхватят мигранты, количество заболевших может стремительно увеличиться. С вакциной на рынок врачи пришли в выходные. С самого утра они ходили среди торговых палаток и приглашали торговцев в прививочный кабинет. На контакт шли немногие — одни не понимали
Работников рынка «Таганский Ряд» массово привили от кори
По словам екатеринбургских медиков, это одна из самых потенциально опасных точек города
Если заразу подхватят мигранты, количество заболевших может стремительно увеличиться. С вакциной на рынок врачи пришли в выходные. С самого утра они ходили среди торговых палаток и приглашали торговцев в прививочный кабинет. На контакт шли немногие — одни не понимали
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понедельник 11 Февраля 2019
Работников рынка «Таганский Ряд» массово привили от кори