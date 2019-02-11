Работников рынка «Таганский Ряд» массово привили от кори

Если заразу подхватят мигранты, количество заболевших может стремительно увеличиться. С вакциной на рынок врачи пришли в выходные. С самого утра они ходили среди торговых палаток и приглашали торговцев в прививочный кабинет. На контакт шли немногие — одни не понимали по-русски , другие не знали, что такое корь, третьи сомневались в необходимости профилактики. Однако после того, как медики рассказывали об опасности инфекции, на прививку соглашались все. Большинство переживало не за здоровье, а за бизнес — если бы сюда проникла зараза, закрыть на карантин пришлось бы весь Таганский ряд.