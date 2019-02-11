Писатель Захар Прилепин раскритиковал музей первого российского президента

Он предложил вместо либеральной экспозиции сделать милитаристскую

По его мнению, такая концепция логичнее, ведь Борис Ельцин воевал, приращивал территории и удерживал Россию от распада. Автор повести «Санькя», романа «Паталогии», книг о Леониде Леонове и Сергее Есенине, а также участник конфликта на Донбассе приехал в Екатеринбург, чтобы встретиться со своими читателями и почитателями. Они спрашивали писателя и о творчестве, и о войне. Фамилии Толстой, Мариенгоф, Шолохов звучали наравне с именами вождей народных республик и Ксении Собчак. На встрече вышла заочная дискуссия с либералами, и Екатеринбургу Захар Прилепин посоветовал стать патриотичней — сделал он это на конкретном примере.

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