Писатель Захар Прилепин раскритиковал музей первого российского президента

По его мнению, такая концепция логичнее, ведь Борис Ельцин воевал, приращивал территории и удерживал Россию от распада. Автор повести «Санькя», романа «Паталогии», книг о Леониде Леонове и Сергее Есенине, а также участник конфликта на Донбассе приехал в Екатеринбург, чтобы встретиться со своими читателями и почитателями. Они спрашивали писателя и о творчестве, и о войне. Фамилии Толстой, Мариенгоф, Шолохов звучали наравне с именами вождей народных республик и Ксении Собчак. На встрече вышла заочная дискуссия с либералами, и Екатеринбургу Захар Прилепин посоветовал стать патриотичней — сделал он это на конкретном примере.