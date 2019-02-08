Замуровали приставы: офисы выселили из-за недовольства жильцов

Почему его бизнесу перекрыли кислород именно сейчас, собственник помещений никак в толк не возьмет. Стены он пробил аж семь лет назад. Все работы были согласованы с Министерством строительства и кадастровой палатой. Однако не так давно жильцы дома обратились в прокуратуру — мол, обитатели офисов им мешают. Судья встала на сторону истцов, обосновав решение тем, что предприниматель не согласовал стройку с жителями.