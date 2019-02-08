Не по дням, а по часам: количество заболевших корью растет

Причина вспышки – отсутствие прививок

Если б все горожане были сознательными, корь по-прежнему бы считалась побежденным заболеванием, вздыхают врачи. До 2014-го года про этот вирус местные медики только в учебниках читали. Благодаря массовой вакцинации, в советские годы его удалось полностью изжить. Теперь же из-за эпидемии добровольных отказов от прививок, зараза вновь распоясалась. В Екатеринбурге заболело уже 27 человек. Это в пять раз больше, чем за весь прошлый год! Распространяется вирус молниеносно: при контакте с носителями непривитые люди стопроцентно подхватывают инфекцию. Самое опасное, что она может затаиться, несколько дней ничем не проявлять себя, но при этом перекидываться на других. Единственная защита — оно же лекарство — это прививка. Поставить ее сейчас хотят не только горожанам, но и приезжим, которые могут быть разносчиками кори.

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