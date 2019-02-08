Модно, стильно, молодежно: в Екатеринбурге хотят создать библиотеку нового поколения

По задумке преобразователей, это будет клуб по интересам

Судить о книгах по обложкам, может, и неправильно, но принято. Поэтому по современным полочкам преобразователи хотят разложить красочные, глянцевые издания. Например, литературу об истории уральских заводов. Впрочем, пополнение коллекции – лишь один из пунктов реновации библиотек. В Екатеринбурге эксперименты собираются ставить на библиотеке № 17. Сейчас это советская классика, которую планируется «переиздать» по типу московской библиотеки имени Достоевского. Теперь ее не назовешь мрачной и серой – активисты преобразовали пространство, обновили мебель, открыли окна, упростили систему записи и поставили автоматы с кофе, сэндвичами и снеками. Количество посетителей увеличилось в разы.

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