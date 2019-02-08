Лыжню! В заснеженном Екатеринбурге готовятся к самому массовому зимнему старту

Лыжня России пройдет 9 февраля

Главной площадкой в городе станет парк Маяковского. Старт запланирован на 11:30. До площадки спортсмены смогут добраться бесплатно. Чтобы проехать без билета в общественном транспорте, нужно быть в экипировке и с лыжами. Принять участие в гонке предлагают всем желающим: ограничений по возрасту нет. Соревнования пройдут во всех районах Екатеринбурга, на каждой базе обещают организовать прокат лыж.

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Лыжню! В заснеженном Екатеринбурге готовятся к самому массовому зимнему старту