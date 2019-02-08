Клещ-шатун: в Екатеринбурге зафиксировали первый в этом году укус паразита

Пострадавшим стал известный бизнесмен, владелец сети супермаркетов

Кровососа пострадавший привез из тёплых краёв — из Сочи, где сейчас 12 градусов тепла.

Вредитель укусил бизнесмена в живот. В минус 30 он понес клеща в травмпункт. Там глазам не поверили и заключили, что это клоп, но посоветовали на всякий случай отнести его в центр эпидемиологии. Лаборанты тоже сильно удивились, но всё же приняли экземпляр на исследование. К счастью, клещ оказался безобидным. Отмечу, что это уже не первый случай зимнего нападения, в 2017 году ранний укус зафиксировали в середине января.

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Клещ-шатун: в Екатеринбурге зафиксировали первый в этом году укус паразита