Екатеринбург во власти стихии: из-за снегопада город встал в 10-бальные пробки

Народная проверка начинается с главного городского проспекта. Гостевой маршрут, по правилам, чистят в первую очередь. Так и есть — не дожидаясь конца снегопада, на улицу вышли грейдеры. Поэтому у автомобилистов к дорожным службам вопросов нет. Зато пешеходы даже в центре чувствуют себя притесненными. Жалуются, на перекрестках снежные валы мешают проходу. Едем дальше, в спальные районы. До этих улиц руки у коммунальщиков должны доходить спустя несколько часов после окончания осадков. Снег еще идет, видимо, поэтому на Громова не проехать, не пройти. Между тем, по словам чиновников, на уборку брошены все силы — 530 единиц техники. За сутки из города вывезено 10 тысяч тонн снега.