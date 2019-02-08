До и после: каким мог бы стать Екатеринбург, можно судить по Гуанчжоу

Каким мог бы быть, а возможно и станет Екатеринбург. Город, в котором строят, а не просто хотят строить метро; город, где, как и у нас проходит международная промышленная выставка, но на нее съезжается в разы больше людей; наконец, город, в котором не снесли телебашню, а сделали ее туристическим объектом, а театр по проекту Захи Хадид — дело свершенное. Такой мегаполис есть на юге Китая, это Гуаньчжоу, и он побратим Екатеринбурга. С завистью бедной родственницы взглянула на сводного брата уральской столицы Оксана Маклакова.