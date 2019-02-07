Но письмами инициативная группа не ограничилась. Двенадцатого февраля активисты встретятся с вице-губернатором Сергеем Бидонько. Пассажиры требуют восстановить маршрутку, которая ходила с Вторчермета на Сортировку. Ведь сейчас ее заменяет сразу два автобуса, так что жители вынуждены добираться с пересадками. В администрации пообещали провести конкурс и найти перевозчика на 024 маршрут. Но на это понадобится минимум три месяца.
Жители Вторчермета готовят письмо губернатору с просьбой вернуть 024 автобус
Несмотря на то, что на замену ему пустили сразу два маршрута, пассажиры остаются недовольны
Также в разделе Дороги
Сегодня
Жители Вторчермета готовят письмо губернатору с просьбой вернуть 024 автобус