В Екатеринбурге стартовал форум «Культуралика»

Форум «Культуралика» проходит в Екатеринбурге второй раз. В этом году он займет три дня, и помимо обсуждения идей и попробует решить острые вопросы — например: кто должен оплачивать искусство — государство, спонсоры или посетители? Как просить денег у меценатов? И можно ли считать коммерческие достижения признаком успешности. Есть в программе форума и игры — представители школы управления «Сколково» предлагают представить себя на месте директора музея, фестиваля или театра. Среди приехавших на «Культуралику» — писатель Захар Прилепин и художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков.