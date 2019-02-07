В Екатеринбурге стартовал форум «Культуралика»

Руководители культурных учреждений, чиновники, и бизнесмены обсудили новые проекты

Форум «Культуралика» проходит в Екатеринбурге второй раз. В этом году он займет три дня, и помимо обсуждения идей и попробует решить острые вопросы — например: кто должен оплачивать искусство — государство, спонсоры или посетители? Как просить денег у меценатов? И можно ли считать коммерческие достижения признаком успешности. Есть в программе форума и игры — представители школы управления «Сколково» предлагают представить себя на месте директора музея, фестиваля или театра. Среди приехавших на «Культуралику» — писатель Захар Прилепин и художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков.

Также в разделе Культпросвет

Праздник на фабрике счастья: театр музыкальной комедии отмечает юбилей
30.10.2018
Праздник на фабрике счастья: театр музыкальной комедии отмечает юбилей
Фильм Алексея Федорченко получил сразу двух «Золотых орлов»
29.01.2019
Фильм Алексея Федорченко получил сразу двух «Золотых орлов»
Обзор площадок фестиваля «Не темно» 2019
21.12.2018
Обзор площадок фестиваля «Не темно» 2019
В Екатеринбурге открывается выставка с работами Сальвадора Дали и Франсиска Гойи
03.10.2018
В Екатеринбурге открывается выставка с работами Сальвадора Дали и Франсиска Гойи
Сегодня
В Екатеринбурге стартовал форум «Культуралика»