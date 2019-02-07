Студент переоделся в рыжего кота, чтобы сдать зачет

И трюк явно удался

Эти кадры сняты студентами уральского архитектурно-художественного университета. Один из них превратился в кота, чтобы понравиться преподавателю. Надежда Солопова любит кошек. И её ученики давно этим пользуются — поднимают настроение, приходя в футболках с тематическими принтами и ободках с ушками. В комментариях пишут, что однажды даже принесли в аудиторию живую кошку. Но этот случай превзошел все. Преподаватель пообещала «пожизненную сдачу», но, как признаются студенты, все же отправила хитрого кота тянуть билет и потребовала контрольную работу.

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Студент переоделся в рыжего кота, чтобы сдать зачет