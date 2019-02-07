Прививка как пропуск: с 8 февраля непривитым от кори ограничат доступ в школы и садики

Медики не могут остановить распространение опасного заболевания

Число подхвативших инфекцию увеличилось до 23 человек. Только за первую неделю февраля корью заболели восемь жителей. При этом за весь 2018-ый к врачам с этой проблемой обратились пятеро. Сейчас большинство пациентов — это дети и подростки. Все они по разным причинам не были привиты, в основном — из-за отказа родителей от вакцинации. Чтобы остановить инфекцию, в городе проводятся дополнительные ограничения: тех, кто не имеет прививки от кори, с 8 февраля перестанут пускать в образовательные учреждения и больницы.

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Прививка как пропуск: с 8 февраля непривитым от кори ограничат доступ в школы и садики