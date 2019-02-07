Пенсия в наследство: в России хотят ввести новый вид пенсионных выплат

Индивидуальный пенсионный капитал можно будет потратить и передать по наследству

Проект разрабатывает Центробанк совместно с Министерством финансов. По задумке авторов, эти выплаты будут дополнять обязательные страховые накопления. И в отличие от них станут собственностью работника. Деньги можно будет потратить, но не на всё. Разрешат их направить, например, на лечение тяжелых заболеваний из специального перечня. Впрочем, индивидуальный пенсионный капитал будет необязательным. Высокооплачиваемых работников включат в систему автоматически, но они смогут выйти из нее. А тех, кто получает мало, наоборот, не внесут, но предложат войти. Если при жизни человек не потратит деньги, их унаследуют родственники. Предполагается, что такая система позволит увеличить размер пенсий. Правда, пока суммы не называют.

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Пенсия в наследство: в России хотят ввести новый вид пенсионных выплат